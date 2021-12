Pampito reveló la reacción de Cachete Sierra tras perder la final de La Academia: "Quedó re caliente"

Con información en su poder, Pampito dio detalles del picante detrás de escena de Agustín "Cachete" Sierra, tras perder la final contra Noelia Marzol de La Academia.

Más sobre este tema Las fotos de todo lo que no se vio de la final de La Academia: emoción y amor en el backstage

"Cachete quedó re caliente. No se le notó solo en la cara. Después hubo una fiesta en el estudio de ShowMatch y él al principio no estuvo. No sé si estaba en el camarín", dijo el panelista de Mañanísima, programa de Ciudad Magazine que se emite de lunes a viernes a las 10.30 horas.

En ese marco, Pampito amplió: "Me dijeron que estaba medio caliente, muy enojado. Después fue a la fiesta, se relajó y la pasó bien. Pero le costó entrar en clima, para relajarse. Estaba seguro que ganaba".

"Me dijeron que Cachete estaba medio caliente, muy enojado. Después fue a la fiesta que se hizo en el estudio de ShowMatch, se relajó y la pasó bien... Estaba seguro que ganaba". G-plus

NOELIA MARZOL GANÓ LA ACADEMIA JUNTO A JONY LAZARTE

El viernes por la noche, Noelia Marzol pegó el batacazo, junto a Jony Lazarte, al consagrarse como la campeona de La Academia, al vencer en una ajustadísima votación a Cachete Sierra y Fiorella Giménez.

Más sobre este tema La insólita celebración íntima de Cachete Sierra con Fiorella Giménez tras ser finalistas de La Academia: cena y dibujitos

Por 50.7% de los votos de la gente la bailarina y su partenaire se impusieron frente al actor y su bailarina, que obtuvieron 49.3% de la votación del público. La cifra fue un record histórico para el programa con más de 123 millones 600 mil de votos registrados.