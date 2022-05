Pampito cuestionó firme los dichos de Roberto Pettinato tras el incendio de Felipe: "No es desopilante; murió una persona"

El incendio en el departamento de Felipe Pettinato causó un muerto y tres heridos, y como Roberto Pettinato definió como una "pequeña desgracia de la vida cotidiana" el siniestro, y además tildó lo ocurrido al enterarse como "una cosa desopilante", Pampito repudió al padre del joven, que está internado por inhalación de monóxido de carbono.

"Me resultan bastante extrañas las palabras que fue utilizando Pettinato en su descargo. La verdad que decir 'pequeñas desgracias de la vida cotidiana', con un tono muy relajado. Porque murió una persona", arrancó el panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

En medio de su reflexión, Carmen Barbieri aclaró que el conductor de Mañana de Sol (FM 101.5 Pop radio) "encima se estaba riendo" cuando hablaba.

Indignado, el periodista continuó: "Después utiliza una palabra y dice 'esto es desopilante'. No, Roberto. No es desopilante, murió una persona. Estamos hablando de la salud de tu hijo. Ni siquiera por tu hijo (es desopilante). No sé si va la palabra desopilante".

"Claramente trata de bajarle el tono", continuó Pampito, que luego se detuvo en la afirmación de Pettinato de creer solo "el 30 por ciento de lo que vaya a decir la prensa amarilla" que cubre el caso de Felipe: "No sé si es prensa amarillista. Es prensa que está informando, dando el parte de la Justicia, la fiscalía".

Además, Pampito se escandalizó con Roberto Pettinato al aclarar que el fallecido "es amigo de Felipe, encima", y Estefanía Berardi agregó que "a Felipe lo encontraron con un brote psicótico" y que está con custodia policial.

LAS DECLARACIONES DE ROBERTO PETTINATO SOBRE EL INCENDIO EN LA CASA DE FELIPE PETTINATO

Al referirse al incendio en la casa de su hijo Felipe, que provocó un muerto y tres heridos, Roberto Pettinato realizó declaraciones que generaron polémica en su programa en Radio Pop.

"Les voy a contar lo que son las pequeñas desgracias de la vida cotidiana, de la vida ordinaria. Yo me levanté a la mañana para hacer el programa, empecé a hablar con el productor, y me enteré de una cosa desopilante porque me enteré a esa hora", comenzó.

Entonces, explicó: "Creo, dicen por ahí, que hubo un muerto y tres heridos. En fin. Etc, etc, etc. Obviamente, yo no voy a creer en la prensa porque está infectada del amarillismo de toda la vida. Entonces, no puedo creer en eso".

"¿Ustedes dirán por qué no voy a verlo a Felipe? Porque encima estoy en casa con Covid. Es una cosa desopilante. ¿Qué vamos a hacer? Por favor, crean el 30 por ciento de lo que vaya a decir la prensa amarilla, porque ahora van a hacerse la gran fiesta sanguinaria", concluyó Roberto Pettinato.