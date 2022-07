Pampito criticó con todo al Polaco por su polémico faltazo a Canta Conmigo Ahora: "Es una falta de respeto total"

La desprolijidad del Polaco, quien no asistió a una jornada de grabación clave de Canta Conmigo Ahora, fue cuestionada de forma demoledora por Pampito.

"Es de una falta de respeto y profesionalismo total de este señor. Pero espantoso", disparó el panelista de Mañanísima (lunes a viernes de 10 a 12 por Ciudad Magazine) contra el jurado del reality de música que debutará el lunes en el prime time de eltrece.

"Lo llamaban, lo llamaban y no atendía. Estaban citados a las tres de la tarde, pero la grabación arrancó a las seis. Ponele que atendió a las 17.30 y dijo 'se me hizo tarde'. Nunca llegó", explicó el periodista.

Al final, Pampito contrastó la actitud de la pareja de Barby Silenzi con la puntualidad de figuras internacionales como Cristian Castro o el Puma Rodríguez y concluyó impiadoso contra el Polaco.

"Espero que no lo perdonen. Yo no se lo perdonaría. ¿Qué estaba haciendo el Polaco que no llegó? Marcelo Tinelli no lo tendría que perdonar porque es una falta de respeto a él, al canal, a la producción, a los millones que costó el formato. Aparte, no le hace falta él al programa", sentenció.

LOS ANTECEDENTES DE DESPROLIJIDADES DEL POLACO

Por su parte, Estefanía Berardi recordó su propia experiencia con el Polaco.

"Suele hacerlo. Me acuerdo que de Combate se fue por lo mismo, porque no venía o llegaba tarde", reveló la panelista de Mañanísima.

Y continuó: "No iba a los entrenamientos. Tiene una vida… Y lo va a volver a hacer porque es un estilo de vida de él".

Ahí, Carmen Barbieri bancó al Polaco: "Yo lo quiero mucho al Polaco. Habría que preguntarle qué le pasó. No creo que Marcelo Tinelli lo castigue… conociéndolo, Marcelo no va a castigar al Polaco".