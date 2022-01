Pampito criticó con todo a Ivana Nadal luego de que le cancelaron la visa para EEUU: "No sos nadie ahí"

Un audio que se filtró de la asistente de Ivana Nadal mostró el momento de desesperación que vive la modelo, luego de que fuera revocada su visa para vivir en Estados Unidos después de anunciar que abandonaba el país para instalarse en Miami.

En Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes a las 10 hs) fue Pampito quien se mostró implacable.

“Ivana Nadal no pega una. ¡Qué tipa rara! No me gusta los mensajes que da. Siempre está al borde del ‘chantaje’, de lo chanta”, señaló, picantísimo en un programa donde se ausentó Carmen Barbieri tras dar positivo de coronavirus.

“Se puso espiritual, pero las charlas las cobraba. Yo el año pasado había hecho una comparación de un show de Luciano Pereyra con músicos y con todo salía lo mismo que una charla con ella via Zoom”, aseguró.

"¿Ustedes entienden el delirio de estas dos? Son dos impresentables. ¡No te van a dar bola en Estados Unidos, Ivana Nadal, porque no sos nadie ahí!". G-plus

Fuertes frases de Pampito contra Ivana Nadal tras ser cancelada su visa de trabajo en Estados Unidos

Después de poner al aire el mensaje de voz Josefina, la amiga y asistente de Ivana, donde contaba que había recibido un mail donde le informaban sobre la revocación de la visa, el periodista no anduvo con vueltas.

Más sobre este tema A Ivana Nadal le cancelaron la visa y no podrá quedarse a vivir en Estados Unidos: "Alguien denunció"

“¿Ustedes entienden el delirio de estas dos? Son dos impresentables. ¡No te van a dar bola en Estados Unidos, Ivana Nadal, porque no sos nadie ahí!”, se despachó.

Más sobre este tema El enojo de Ivana Nadal con unos limpia vidrios a los que les había pagado mil pesos: "Me rayaron todo el auto"

“No te contestaron el mail y no te lo van a contestar, así que andate a vivir a la selva. Pero olvídate de Estados Unidos”, concluyó, súper ácido.