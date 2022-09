Pampito, contundente sobre el video de L-Gante con otra mujer saliendo de un hotel: "Le hicieron una cama"

El video de L-Gante y una bailarina llamada Luli Romero saliendo de un hotel alojamiento generó polémica, sobre todo con la pareja del cantante, Tamara Baéz. En Mañanísima (Ciudad Magazine, 10 hs) tocaron el tema y Pampito lanzó su teoría sobre el escándalo.

“Los videos son entrando y saliendo. Para mí lo grabó alguien que estaba en el telo. Esto es una ventana y lo están grabando desde adentro. O es un empleado del telo o es alguien que fue a tener sexo ahí”, señaló.

Mientras que Estefi Berardi se mostró crítica con el cantante. “L-Gante tiene poder adquisitivo. Puede pagar un hotel para ingresar por la cochera y subir directamente a la habitación”, aseveró. “¡Fue a un telo medio ‘berretongui’!”, remató, entre risas.

“Esto es una cama la que le han hecho al pobre L-Gante. ¿Por qué lo digo? Hasta acá vos ves a un encapuchado entrando, no se le ve la cara”, señaló, sobre la polémica.

“Este video me lo mandaron por Instagram. Fue el día jueves y no les di bolilla porque no se veía que era la cara de L-Gante. Él es una persona con pareja. Nosotros no contamos todo”, aseveró.