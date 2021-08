Pampito contó la interna familiar que vive Luis Ventura con Estelita y Fabiana Liuzzi: "Sus dos exmujeres no se llevan bien"

Pampito hizo pública una información acerca de Luis Ventura, Estelita y Fabiana Liuzzi. En Mañanísima (lunes a viernes 10:30 hs. por Ciudad Magazine), el periodista reveló que las exparejas del presidente de APTRA no tienen una buena relación y detalló que es él quien tiene que actuar de mediador.

“Me dijeron que hubo problemas, no sé si esto lo puedo contar, con la pregunta del tema con quién vivía y todo eso. Me dijeron que hubo alguna cosa familiar que no gustó. No gustó la respuesta de él”, expresó el panelista haciendo referencia una de las preguntas que le hizo a Ventura en su visita a la emisión de Ciudad Magazine el último miércoles.

De inmediato, Carmen Barbieri salió a defender a su invitado. “No fue mala la respuesta, él dijo ‘no estoy solo, estoy con mi familia’. No quiere hablar de su vida íntima”, dijo la conductora y Pampito agregó: “Sus dos exmujeres no se llevan bien entre ellas, entonces él tiene que estar haciendo equilibrio por sus respuestas”.