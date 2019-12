Pampita reveló un secreto de su separación de Benjamín Vicuña: "No le pedí ni centavo, me fui con mi ropa"

“Para mí el honor de una persona es muy importante y me manejo así desde que tengo uso de razón. A mí no me vas a ver haciéndole daño nunca a una persona que quiero”, fueron las palabras de Pampita sobre la denuncia que le hizo Viviana Benítez, la exniñera de sus hijo. En ese marco, la conductora se refirió a cómo se maneja en lo financiero y terminó dando detalles en esa línea de su separación de Benjamín Vicuña.

“A mí no me vas a ver debiéndole plata a nadie, ni pidiéndole plata a nadie. Yo me separé de mi pareja de casi 11 años y yo no le pedí ni un centavo. Me fui con mi ropa. A pesar de que me correspondía y que capaz era para mis hijos. Saqué mi ropa y nada más”, reveló Carolina sobre la actitud que tomó tras romper su relación con el actor de Argentina, tierra de amor y venganza.

“Para mí la plata se consigue trabajando uno, en el trabajo que sea. La dignidad de que la plata la consigas por tu trabajo y como corresponde, no te la quita nadie”, sentenció, en alusión a la denuncia contra ella que lleva su exempleada por "hostigamiento y maltrato psicológico", entre otras delicadas denuncias.

“Yo no quiero vengarme de su maldad. A mí no me sirve. Yo quiero que quede claro como soy como ser humano, porque no quiero que le quede a nadie la duda y porque tengo las pruebas para demostrar lo que digo”, siguió, molesta. “Yo no voy a negociar ni un centavo. Yo no voy a pagar para que alguien deje de decir mentiras”, finalizó.