Pampita reveló su secreto para evitar que sus prendas se arruguen cuando viaja: "Se cuelga la ropa en la ducha"

En medio de la ronda de noticias del día, Carolina “Pampita” Ardohain compartió con su panel de Pampita Online su tip para evitar que sus prendar de ropa se arruguen cuando viaja por temas laborales o personales.

Todo comenzó cuando Gabriel Oliveri indagó a la conductora sobre qué pedidos hace cuando se traslada a otro lugar. Fue entonces que la modelo se sinceró al aire: “Debería pedir esas aguas de afuera, no sé, para hacerme la top. Pero no, no pido nada”.

“Caro, yo creo que lo mejor es llevar esas planchitas que son como a vapor si tenés un casamiento o algo”, intervino Julieta Novarro. A lo que Pampita cerró, muy segura de su técnica: “Lo colgás en la ducha y listo”.

¡A tomar nota!