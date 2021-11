Pampita reveló el retoque que se hizo antes de tener a Ana: "La sonrisa es una carta de presentación importante"

Muy feliz por la familia ensamblada que consolidó con Roberto García Moritán, una vez más Pampita rememoró con ternura el parto de su hijita juntos, Ana. Y reveló que antes de parir se hizo un retoque estético para verse impecable.

Entre risas, la jurado de La Academia de ShowMatch (eltrece) reveló en su reality, Siendo Pampita, que se blanqueó los dientes previo al nacimiento de su beba porque para ella es muy importante cuidar su sonrisa.

"Me parece que la sonrisa es una carta de presentación súper importante para cualquier cosa a la que te dediques" G-plus

"Me hago blanqueamientos dos o tres veces al año y le pongo aparatos a todos los que me rodean. Me parece que la sonrisa es una carta de presentación súper importante para cualquier cosa a la que te dediques e, incluso, para tu propia autoestima", contó.

Y reveló que Guillermo, su hermano que es odontólogo, fue el encargado de hacerle el blanqueamiento.

"Me tiene que hacer blanqueamiento porque viene el parto y yo tengo que estar divina... ¡Tengo que tener los dientes blancos!", sumó, divertida.

Antes de cerrar, contó que le obsesiona tener bien su dentadura y que le viene bárbaro que Guillermo sea odontólogo.

"Siempre fue una fascinación con los dientes y que mi hermano sea odontólogo era perfecto para la vida. Desde que se recibió se ocupó de mi sonrisa y es una sonrisa muy halagada porque son mis dientes naturales y están perfectos", cerró.