Pampita reveló por qué todavía no visitó una playa nudista: "Me da un poco de miedo que se me meta un alga"

El nudismo es una práctica que, aunque lleva décadas en la Argentina, todavía no cuenta con una legión de seguidores. En su ciclo de Net TV Pampita reveló cuáles son las causas que le impidieron hasta ahora concretar esta práctica pese a que estuvo en muchos lugares del mundo donde es de lo más común.

En Pampita Online, Cora Debarbieri recordó cuando Guillermo Andino y Carolina Prat se encontraron con una familia argentina en una playa nudista de la isla de Saint Martin que les pidió una foto y el tema se alargó más de lo previsto. “No me imaginaba esta desenvoltura”, dijo Pampita, que contó que “en Ibiza hay playas en las que te dicen, ‘hasta acá es familiar’ pero a un metro está todo el mundo desnudo y podés pispear”.

“¿Y vos Caro, te animaste a ir a una playa nudista?”, le preguntó Gabriel Oliveri. “Me da un poquito de vergüenza. Me da cosa, no sé… o lo higiénico, si se me mete un alga o algo. Es cuestión de acostumbrarse. A mí me gusta estar bien protegida pero capaz que es algo que probás y no volvés más”, cerró Pampita con su característica sonrisa.