Desde las paradisíacas playas mexicanas, Pampita (41) habló del final de sus 80 días de amor con Pico Mónaco (34) y reveló el íntimo motivo de la separación. “Dimos lo mejor de cada uno y no funcionó, no hay mucho más que decir. Después hay cosas que son íntimas y tienen que ver con una relación de pareja respecto a las expectativas de uno y del otro”, aseguró la modelo, en una entrevista con la revista Caras.

“No hay mucha explicación para dar, a veces funciona y otras no. Lo intentamos, le pusimos lo mejor y no pudo ser. Los dos somos re buenas personas, estábamos solteros, no le debíamos nada a nadie, no teníamos porqué estar escondidos y queríamos probar”, agregó sobre la nueva oportunidad que se habían dado con el extenista, tras seis meses de distancia.

Más sobre este tema Pampita y Pico Mónaco, crónica en fotos de un romance de verano: los 80 días de un amor que no fue

Además, Pampita explicó por qué decidió contar ella la decisión a través de su cuenta oficial de Twitter. “Nos dimos una oportunidad, lo dije estos días cuando salí a dar la noticia en mis redes. Siempre que hablo, prefiero que sea en primera persona y que no especulen, dar la noticia yo o la otra persona. Es la mejor forma”, detalló la diosa.

Sobre el final, la modelo respondió si el amor es una deuda pendiente en su vida. “No estoy buscando el amor, esas cosas llegan cuando tienen que llegar. Estoy bien conmigo misma y cuando tenga que llegar, llegará, no hay ansiedad. Inclusive el año pasado estuve muchos meses soltera, tranquila y enfocada en otras cosas”, completó.