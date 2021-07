Pampita reveló el fuerte reclamo que le hizo su hijo Benicio por ShowMatch: "Quiere ir como Momo"

Quienes siguen a Jimena Barón saben que es súper unida a su hijo. Por eso, le gusta llevarlo a La Academia de ShowMatch (eltrece). De hecho, la última vez el nene hizo de las suyas al aire y hasta tuvo un ida y vuelta con Marcelo Tinelli.

¿Cómo reaccionó Benicio, uno de los hijos de Pampita con Benjamín Vicuña, ante esta situación? Le hizo un fuerte reclamo a su mamá y le pidió que lo llevara al show como Jimena hizo con su hijo Momo.

"Momo es re amigo de Benicio. Y Beni me dice ‘yo quiero ir a ShowMatch con Momo’, porque lo ve en la TV, y me dice ‘yo quiero ir a ShowMatch’. Me pide, me pide. ¿Cómo Momo puede ir y él no puede ir? Así que el otro día lo tuve que llevar para cumplir”, reveló en Pampita Online.

¡Fuerte reclamo!