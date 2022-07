Pampita reveló cómo era su vida antes de Roberto García Moritán: "Me ponía el pijama y veía series con mi hermano"

Hoy por hoy, Pampita disfruta de la feliz familia ensamblada que consolidó con su marido, Roberto García Moritán.

Sin embargo, no olvida cómo era su vida de soltera, mucho antes de conocer al papá de su hijita Ana.

De hecho, en Siendo Pampita, el reality de la conductora de El Hotel de los Famosos, reflexionó con Roberto sobre su día a día antes de conocerlo.

PAMPITA AFIRMÓ QUE SU VIDA DE SOLTERA ERA "HORRIBLE"

En el capítulo, la pareja revivió su primera cita y la propuesta de casamiento de él en la playa de Punta Cana.

En este contexto, el diputado porteño le preguntó cómo era su vida antes de conocerlo.

"Horrible... Veía series con Guille (su hermano) todos los fines de semana...".

"Me ponía el pijama el viernes y no me lo sacaba hasta el lunes a la mañana".

Detrás de cámara, explicó que durante su soltería soñaba con la persona de la que se enamoraría, que resultó ser Roberto.

"Menos mal que nos encontramos", cerró, enamorada y agradecida.

¡Todo cambia!