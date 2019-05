Una entrevista con Maru Botana en Pampita Online terminó con la emoción de la cocinera y el llanto desconsolado de Pampita, quien tuvo que ser contenida por sus compañeros de programa. La modelo se quebró después de que su invitada relató cómo hace para vivir con la pérdida de su hijo Facundo y la modelo no pudo contener las lágrimas al recordar a su hija Blanca.

“Hoy me pasa que los chicos pueden hablar de él y está bueno, significa que hiciste algo bien. Me gusta que estén bien, contentos, que no tengan miedos”, aseguró Maru, emocionada provocando una fuerte pregunta de la jurado del Súper Bailando.

Pampita: "¿Cómo es el dolor y poder contarlo cuando pasan los años? Yo todavía públicamente no lo hago nunca y digo ‘capaz en unos años’. Hoy todavía no". G-plus

“¿Cómo es el dolor y poder contarlo cuando pasan los años? Yo todavía públicamente no lo hago nunca y digo ‘capaz en unos años’. Yo me quedé muy impactada de tu relato en PH y pensé ‘tal vez con los años yo puedo contar algo distinto que ayude a muchos’. Hoy todavía no. En un sentido me inspiré pensando en cómo será con los años”, indagó Pampita, ya sensibilizada.

Maru contó cómo sus hijos habían sido un gran apoyo en el hecho de sobrellevar el dolor: “Me encanta la vida, la disfruto. Amo los chicos, amo la familia y hubiera tenido 20 hijos, disfruto un montón y quiero que ellos sientan lo mismo. Creo que la manera de enfrentar la vida, de llevarla y siento que vos tenés que abrirlo y contarlo. Compartirlo, te va a hacer bien”, la aconsejó, haciendo que Pampita niegue con la cabeza, entre sollozos. “Falta mucho para eso”, terminó diciendo.

Pampita: "En lo privado conecto con todas y me escriben un montón, pero en lo público no me siento cómoda". G-plus

“Te lo digo de verdad, te vas a sentir mucho más acompañada porque hay un montón de mamás que pasaron por lo mismo”, siguió Maru, mientras la tomaba de la mano a Carolina. “Yo ya sé. En lo privado conecto con todas y me escriben un montón, pero en lo público no me siento cómoda”, explicó, angustiada.

Con mucha entereza, la cocinera le relató a la modelo los motivos que tenía para ser fuerte, pero Pampita estaba sobrepasada por las emociones. “Te merecés ser feliz”, la aconsejó Maru, provocando que la animadora pida “perdón” y se tape la cara para llorar, mientras sus compañeros salieron contenerla y cambiar de tema para continuar la entrevista.

Unidas por el mismo dolor: Pampita y Maru Botana, a corazón abierto.