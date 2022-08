Pampita, a pura ironía, al preguntarle a Kenny Palacios por el posteo de Wanda Nara insultando a China Suárez

Luego del escándalo que se desató el año pasado cuando Wanda Nara recurrió a las redes para lanzar fuertes frases dirigidos a Eugenia “la China” Suárez, tras ser señalada como la tercera en discordia en su matrimonio con Mauro Icardi, Pampita recordó la situación a pura ironía al hablar del tema con Kennys Palacios, el íntimo amigo de la empresaria.

La modelo mantuvo un picante ida y vuelta con el estilista en PH, Podemos Hablar en la que también intervino Andy Kusnetzoff y Barby Franco.

Así fue la charla entre ellos en vivo:

Pampita: -Yo quiero que Kennys me cuente el día que le hackearon la cuenta de Instagram a Wanda porque estaba ahí y fuiste el salvador, llegaste para recuperar su cuenta.

Kennys: -Fue literal. Yo estaba acostado y me llaman para decirme ‘están escribiendo desde el Instagram de Wanda’. Eran las 2 de la mañana en París y dije ‘qué raro’. Ahí empiezo a chusmear sus redes y era verdad. Entonces le escribí a Wanda por WhatsApp y no me contestaba y, si no me equivoco, ella se comunicó con Yanina (Latorre) que le pasó un contacto que le recuperó su cuenta.

P: -¿Wanda se puso mal que le estaban escribiendo desde su cuenta o se lo tomó con gracia?

K: -No, no fue gracioso porque le estaban escribiendo desde su cuenta y estaban poniendo muchas cosas.

P: -No me acuerdo que había escrito.

K: -No me acuerdo la frase, pero hablaba mal de otra persona.

Barby: -Era para otra persona a la que habían tildado de ‘zorra’ o algo así.

P: -Siempre es feo igual que te hackeen. Por experiencia propia, es muy feo.

K: -Era una frase que estaba relacionado hacia otra persona.

P: -Llegó el salvador de cuentas. Yo te llamaría a vos. Si en dos días lo solucionás, la próxima te llamo. Se ve que tiene un contacto muy bueno Kenny para que la recupere tan rápido.

Andy: -Muy buena Pampa con la ironía.

K: -Sí, lo sé. Cualquier día avisame que, capaz, te salvo.

P: (Se ríe).

A: -Está difícil todo.

WANDA NARA LANZÓ UN ESCANDALOSO MENSAJE EN REDES SOCIALES Y DEJÓ DE SEGUIR A MAURO ICARDI

Wanda Nara había publicado un escandaloso mensaje en el que insinuó que Mauro Icardi le habría sido infiel. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria había estallado con una fuerte acusación en la que habría una tercera en discordia involucrada.

“¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, escribió la mamá de Valentino, Benedicto, Constantino, Isabella y Francesca en sus redes sociales y de inmediato fue tendencia.

Tiempo después Wanda Nara había hablado con Susana Giménez a fondo sobre el escándalo que protagonizó con su esposo, Mauro Icardi, y China Suárez.

“Cuando Mauro me contó todo, lo primero que hice fue llamarla (a la China) porque teníamos una relación de conocernos, y pudimos hablar”, fuealgunas de las fuertes declaraciones de Wanda.

Y cerró: ”Lo primero que hice fue pedirle perdón por esa historia en Instagram que yo había puesto, que fue un poco dura porque dije una palabra que no fue muy elegante (la había tratado de ‘zorra’). Pero bueno, la dije en un momento de calentura”.