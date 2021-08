Pampita, a un mes de dar a luz a su beba: "Empiezo a extrañar mi panza, pero tengo bastante en casa así que no me quiero quejar"

En medio de la felicidad que vive Carolina “Pampita” Ardohain a un mes de haber dado a luz a Ana, su primera hija con Roberto García Moritán, la flamante mamá reconoció en su programa que extraña tener su pancita.

Así lo dejó en claro la propia conductora de Pampita Online antes de presentar a su panelista, Paula Galloni, quien se encuentra en la dulce espera por primera vez: “Viene una mamá del equipo, ¡me encanta!”, comenzó diciendo la presentadora.

“Cuando le veo crecer la pancita, empiezo a extrañar la mía, como que me falta algo. Pero bueno, tengo bastante en casa así que no me quiero quejar tanto”, agregó Ardohain, que también tiene a Bautista, Benicio y Beltrán; frutos de su anterior relación con Benjamín Vicuña.

Por su parte, García Moritán también es padre y tiene a Delfina y Santino con su anterior esposa, Milagros Brito, con quien mantiene una excelente relación y se muestran felices de la familia ensamblada que construyeron.