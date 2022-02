Pampita habló sobre el rumor de crisis con Roberto García Moritán tras sus vacaciones familiares: "Qué pavadas que dicen"

Pampita habló con Intrusos sobre los rumores de crisis con Roberto García Moritán tras pasar unas vacaciones familiares en Punta Cana y dejó en claro que no son más que inventos.

“¡Que carita de descansada tenés!, lástima que estabas peleada con tu marido o en crisis matrimonial, ¿te lo tomás tranquilo?”, indagó el periodista a la modelo en pleno regreso a Argentina.

Fue allí cuando Carolina Ardohain respondió: “¡Ay, qué pavadas que dicen, ¿por qué? Bueno no importa, no pasa nada, no hay que engancharse. Estamos re contentos, la gente sabe”.

EN MEDIO DE RUMORES DE CRISIS CON ROBERTO GARCÍA MORITÁN, PAMPITA HABLÓ DE BENJAMÍN VICUÑA

Pampita explicó el principal motivo de su buena relación con Benjamín Vicuña en medio de rumores de crisis con Roberto García Moritán.

“¿Benja estuvo en tu cumpleaños, se puede ser amigo de un ex?”, le preguntaron desde Intrusos a la empresaria.

Entonces, ella respondió: “Creo que lo importante es tener una relación de familia, cuando hay hijos de por medio eso es una prioridad absoluta”.