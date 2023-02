Pampita habló de Nicole Neumann tras la versión de conflicto en Los 8 Escalones

Como suele ocurrir en Los 8 Escalones del Millón, la baja de algún miembro del jurado le da la oportunidad a otra figura a que ocupe su silla. En esta oportunidad, la invitada de lujo fue Pampita, y el rumor de que no habría querido trabajar con Nicole Neumann no tardó en sonar.

Más sobre este tema El peculiar encuentro de Pampita y Benjamín Vicuña: coincidieron en la calle y socorrieron a una mujer

Lejos de querer polemizar, la conductora de El Hotel de los Famosos 2 le dio una nota a Intrusos desmintió la versión de mala onda con su colega. Incluso, Pampita no descartó la posibilidad de poder coincidir en el programa de Guido Kaczka en algún momento.

Más sobre este tema En fotos: el glamoroso look de Pampita para Los 8 escalones que robó suspiros

PAMPITA HABLÓ DE SU RELACIÓN CON NICOLE NEUMANN

Notero: -Se filtró que no habrías querido grabar con Nicole…

Pampita: -No tengo conocimiento de eso. No sé si son rumores para promocionar el programa. Quiero pensar bien sobre de dónde salen las cosas, pero no es verdad.

"Eso no sucedió... No sé por qué lo piensan así, porque para nosotras es súper natural compartir un ámbito de trabajo". G-plus

Notero: -Nunca te dijeron, ¿vas a grabar con Nicole?

Pampita: -Eso no sucedió... Y seguramente nos va a tocar en algún momento. No sé por qué lo piensan así, porque para nosotras es súper natural compartir un ámbito de trabajo… Tenemos muy buena predisposición para trabajar juntas y somos profesionales.

Notero: -¿No hay grieta Nicole-Pampita?

Pampita: -No, no hay.