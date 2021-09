Pampita habló de su dolor por la muerte de Blanca Vicuña: "Solo puedo hablar con alguien que pasó por lo mismo"

Pampita habló a corazón abierto de la muerte de Blanca Vicuña y reveló lo difícil que es para ella transitarlo. En Los Ángeles de la Mañana, la jurado de La Academia contó que solo puede hablar del tema con alguien que haya pasado por lo mismo y que le sucedió que le escribieran otras personas que están en su mismo lugar.

“Las cosas que te pasaron en la vida generaron mucha empatía en la gente, vivieron la peor tragedia con Benjamín y los chicos como familia, ¿cómo hacen para seguir adelante?”, le preguntó Ángel de Brito y la modelo respondió: “Es una cosa de siempre, del día a día, no es solo ese momento, no hay una fórmula y yo no soy mucho de comentar porque es un tema tan privado y doloroso”.

"Es muy difícil de explicarle al otro, con el tiempo pude animarme a subir una foto o un videíto". G-plus

A nueve años de la partida de su hija mayor, Carolina contó lo difícil que es para ella hablar del tema: “Lo puedo hablar con alguien que transitó lo mismo, ahí sí puedo charlar horas, pasarle mi teléfono, estar a disposición. Sino es muy difícil de explicarle al otro, con el tiempo pude animarme a subir una foto o un videíto”.