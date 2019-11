Pampita, la gran ganadora del Oro en Los Más Clickeados 2019: "Mis hijos están re orgullosos"

Cada paso que Pampita da es noticia hace años: su belleza, simpatía y popularidad la han llevado a transformarse en una de las famosas más queridas por el público. Este 2019 fue muy especial para la top, su vida despertó más interés que nunca y se transformó en la ganadora del Oro en Los Más Clickeados 2019, el galardón que Ciudad Magazine entrega para distinguir a las estrellas que más brillan en el mundo digital.

Para Pampita los motivos para brillar, justamente, abundan: no solo la rompe como jurado del Súper Bailando y conductora de Pampita Online, sino que atraviesa uno de sus mejores momentos personales a una semana de su gran boda con Roberto García Moritán.

Feliz, la diosa habló en exclusiva con Ciudad sobre el orgullo que siente por ser la única famosa que recibió el Oro (ya lo había ganado en 2016) en la entrega de premios que reconoce a los artistas cuyas notas fueron las más vistas durante el año por los usuarios de la marca líder del espectáculo en la Argentina.

- ¿Cómo tomás este Oro como la famosa “más clickeada” del año?

- ¡Qué lindo! Además, no pensé que me lo iba a ganar porque ya tenía uno.

- Sos la única famosa que se ganó dos veces el Oro en esta fiesta.

- ¡Sorpresa total! Estoy feliz, me encanta, se va para casa. Ya tiene su lugarcito preparado. Así que ahora a disfrutar. Y gracias también a los seguidores, que siempre están pendientes de todo lo bueno y lo malo que me pasa. Siempre me mandan buena energía.

- Es un año muy premiado porque también te ganaste el Martín Fierro de la Moda.

- Este año vino con todo, con muchas sorpresas. A mitad de año desbarranqué y después salí para arriba, a flote. Estuvo bueno este año, con muchas sorpresas y muchas cosas lindas. Ahora hay que festejar.

"Este año vino con todo. A mitad de año desbarranqué y después salí para arriba, a flote. Estuvo bueno este 2019, con muchas sorpresas y muchas cosas lindas. Ahora hay que festejar" G-plus

- ¿Con quién vas a festejar el premio?

- Hoy con mis hijos, Bautista, Beltrán y Benicio. Así que me voy para casa con ellos, que van a estar re orgullosos. Siempre que llego con algún reconocimiento, ellos mueren de amor.

- Además, por lo que has contado a ellos les encanta que seas conocida y que la gente los reconozca a ellos por la calle.

- Sí, para ellos es algo natural y me acompañan en mi profesión. Se re bancan también el compartirme a veces como mamá porque si vamos a un lugar público saben que es así. Pero ahora llego a casa, les muestro el premio y van a estar chochos.

- Felicitaciones y que disfrutes mucho tu premio.

- ¡Gracias a Ciudad y a toda la gente que entra a todas mis notas!