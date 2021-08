Pampita y una fuerte reflexión sobre su vida con Benjamín Vicuña: "Viví mucho tiempo afuera y hace unos años recuperé mi carrera"

A menos de dos semanas de dar a luz a Ana, Pampita volvió al trabajo y las críticas por llevar a su beba a la TV no tardaron en sonar. Sin embargo, la modelo aclaró que es una elección personal, dado que "descuidó" su profesión cuando fue pareja de Benjamín Vicuña.

Carolina utilizó unos minutos de Pampita Online para hablar de su decisión de regresar al ruedo a 11 días del nacimiento de su hija, fruto de su amor con Roberto García Moritán, y puso en escena los 10 años en pareja con Vicuña, tiempo en el que vivió mucho tiempo en Chile.

"Me parece que es algo personal. Hay gente que prefiere no trabajar un tiempo, y está perfecto. No podemos juzgarnos unas con otras, ni la sociedad. Porque hay otras mujeres, como yo, que tienen mucha energía, que les hace bien”, comenzó diciendo Pampita, poniéndole pecho a los cuestionamientos.

"Yo hace unos años recuperé mi carrera porque había vivido afuera mucho tiempo, y la cuido mucho... No me imagino dándome el lujo de desaparecer un año entero". G-plus

Luego, continuó: "El año pasado estuve súper tranquila, así que este año no quiero desaprovechar la oportunidad de estar acá, con ustedes, haciendo un programa. No soy solo yo, son un montón de personas que también dependen de este programa, en cámara y fuera de cámara".

Cerrando el debate, Pampita también habló de su reincorporación al jurado de La Academia: "Y en el caso de ShowMatch, es lindo ir todas las noches, me hace bien, me reconforta. Yo hace unos años recuperé mi carrera porque había vivido afuera mucho tiempo, y la cuido mucho. Me parece que esto es una escuela, que hay que estar haciendo cosas todo el tiempo. No me imagino dándome el lujo de desaparecer un año entero. Es una elección personal que no la vivo como un sacrificio ni le estoy quitando tiempo a mis seres queridos. Estamos todos muy bien".

"Es una elección personal que no la vivo como un sacrificio, ni le estoy quitando tiempo a mis seres queridos. Estamos todos muy bien". G-plus

Florencia de la Ve opinó durísimo contra Pampita por volver al trabajo junto a su beba Ana

Florencia de la Ve fue una de las famosas que cuestionó con mayor dureza la elección de Pampita de regresar al trabajo a 11 días del nacimiento de su hija Ana y criticó el hecho de que lleve a la recién nacida a sus espacios de trabajo, en La Academia y Pampita Online.

"Pampita y Roberto son adultos y pueden elegir si llevar o no a la criatura al estudio. La verdad, yo no lo hubiera hecho. Ella, con el papá que estaba al lado, decidieron hacerlo y está bien pero me parece que después está el tema de sacarla", dijo Florencia de la Ve en A la tarde, el programa de América.

"Yo, en plena pandemia, ni siquiera se me cruza hacerlo", cerró la artista, que es madre de Isabella y Paul, frutos de su matrimonio con Pablo Goycochea, sentando su fuerte postura ante la actitud de la modelo.