Pampita, firme al ser consultada por el nacimiento del bebé de Benjamín Vicuña y China Suárez: "No voy a decir nada"

Esta semana, la dulce y feliz espera de Eugenia "China" Suárez llegó a su final tras el nacimiento de Amancio Vicuña Suárez, su segundo hijo con Benjamín Vicuña , con quien ya son padres de Magnolia.

La actriz también es mamá de Rufina, fruto de su amor pasado con Nicolás Cabré. Y el actor es papá de Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio, hijos que tuvo con Pampita, en su década juntos.

Separada hace casi cinco años de Benjamín, Carolina tomó la firme postura de no hablar del padre de sus hijos públicamente. Sin embargo, no pudo eludir la consulta del notero de Implacables, quien no perdió la oportunidad de preguntarle por el nacimiento de Amancio. "Ya sé que no hablás de tu vida privada, pero ¿quería saber cómo están tus hijos con el nuevo hermanito?", le dijo el cronista de Susana Roccasalvo.

Consecuente con la postura que tomó hace años, Pampita le contestó: "Entenderás que no voy a decir nada". Y el notero acotó: "Todos felices". Y la modelo concluyó con un amable: "Bueno".