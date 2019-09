Pampita explicó por qué su novio publicó una foto besándose con ella y minutos después la eliminó

Fue la primera foto (y por cierto muy sensual) que reflejó el gran presente que atraviesa Pampita con Roberto García Moritán, con quien comenzó una historia de amor hace pocas semanas, y que el propio empresario gastronómico compartió en Instagram Stories. Sin embargo, la postal estuvo en la red social unos pocos minutos, antes de que él flamante novio de la modelo la eliminara.

¿Qué pasó? En medio de teorías y especulaciones, Carolina Ardohain decidió ponerle punto final al misterio y explicar el detrás de la tan comentada fotografía.

"No era para publicar, era una broma entre nosotros. Fue un accidente, una cosa del touch del teléfono, le puede pasar a cualquiera. Él está en pijama y yo llegaba tarde de trabajar. Si quiero publicar una foto, o él quiere, uno piensa una foto distinta para publicar". G-plus

"Ay, ay, ay… ¡sí, somos nosotros! Voy a explicar esa foto. Yo llego de ShowMatch el lunes pasado, nos sacamos la foto como ‘qué divertido’. Lo que pasa es que engordé bastante esta semana, 3 kilos, porque salgo mucho a comer afuera, y a mí me engorda todo acá (muestra la cola)", comenzó diciendo la conductora de Pampita Online en su ciclo.

"Y le digo a él 'mirá cómo estoy, parezco Jennifer Lopez'. Entonces le estaba mostrando eso, hicimos la foto, una pavada, y él ayer me manda tipo chiste 'la voy a poner en Instagram Stories', y yo 'jajaja, si la ponés, me muero de vergüenza'. Era una joda entre nosotros. Ahí, él se va de su Instagram... ¡y resulta que la había publicado! Todo esto pasó mientras yo estaba en ShowMatch ya el martes. Entonces Ángel de Brito me la muestra y a mí se me salía le corazón. Le aviso rápido (a su pareja), le digo 'la publicaste' y me contesta 'nooooooo'. La borró rápido y me dice ‘creo que no la vio nadie’ jajaja… estuvo muy poquitos minutos, creo que debe haber estado 5 minutos… ¡pero en ese tiempo alguien se la mandó a De Brito, que estaba sentado al lado mío!", agregó.

"Son esas cosas que no podés hacer nada porque ya está. Igual, tampoco es una locura la foto pero no es la que nos hubiese gustado para mostrar por primera vez". G-plus

Luego, Ardohain lamentó lo sucedido, entre risas: "No era para publicar, era una broma entre nosotros. Fue un accidente, una cosa del touch del teléfono, le puede pasar a cualquiera. Él está en pijama y yo llegaba tarde de trabajar. Si quiero publicar una foto, o él quiere, uno piensa una foto distinta para publicar. Nosotros nos queríamos matar, era un chiste interno, no para hacerlo público".

"Son esas cosas que no podés hacer nada porque ya está. Igual, tampoco es una locura la foto, pero no es la que nos hubiese gustado para mostrar por primera vez. Primero, no por ahora, me parece que todavía no. Y después, otro tipo de foto. Fue en la casa de él. Ya está, voy a tratar de no mirar más las redes hasta la semana que viene porque te juro que me pongo mal, me engancho y me pone mal. Me encantaría que la saquen de las redes, pero no se puede. ¡Queda para siempre!", cerró, con su característica sonrisa.

¡Qué momento!