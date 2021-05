Pampita, divertida sobre sus salidas al supermercado: "Me salva siempre, yo creo que no sabe quién soy"

Mientras mostraba su espectacular look en Pampita Online, uno de los panelistas de Pampita quiso saber si es verdad que va la conductora va al supermercado y si el comerciante, dueño del lugar, sabe que ella es una famosa estrella de TV.

“El chino queda en la esquina de casa y es mi mejor amigo. Porque siempre me falta algo y me salva. 'Uy, no hay más jugo, no hay más sal, no hay más queso rallado'... Esas cosas pasan y él me salva", contó, divertida.

Entonces, remarcó que no tiene muy en claro si el señor sabe que ella trabaja en los medios. Sin embargo, se llevan bárbaro desde hace tiempo. "¿Si sabe quién soy? No sé porque no sé cuánto hace que vive en Argentina. Y si lo sabe, no me dijo nunca nada. No sé si me tiene de los medios, pero relación de vecino de barrio eso sí tenemos”, cerró, buena onda, sobre el comerciante.

