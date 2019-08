Pampita dijo que no se mete en la vida personal y Nicole Neumann la fulminó: "Yo me fui llorando cuando me..."

Pampita volvió de sus vacaciones en Ibiza y habló en Pampita Online del escándalo desatado por su devolución a Flor de la Ve y Gabo Usandivaras en el Súper Bailando.

Indignado luego de que Pampita pidiera ver un partenaire “más macho” para Flor, Gabo disparó: “¿Cuál es tu concepto de macho? ¿Cuál es? ¿El que come palta en un motorhome? ¿Cuál es el estereotipo de macho?”, haciendo referencia al escándalo de la top con Benjamín Vicuña y la China Suárez.

Desde su ciclo, Pampita respondió: “Yo no me meto así a lastimar a la gente en cosas personales así que el que se maneja así tendrá que ver con el tiempo si le hace bien manejarse lastimando”.

Más sobre este tema Pampita, sobre la frase de Gabo Usandivaras sobre "la palta y el motorhome": "Yo no lastimo así a la gente"

Al otro día, en Nosotros a la mañana mostraron sus declaraciones y Tomás Dente recordó la picantísima entrevista que Pampita le hizo a Nicole Neumann en su ciclo: “Perdón si meto cizaña, pero Nicole en la famosa entrevista que te hizo Pampita hace dos años, ¿ella te preguntó por temas personales?”.

Sin dudar y enojada, Nicole aseguró: “¡De todo! Estaba pensando lo mismo cuando escuchaba la devolución. Parece Yanina Latorre. Me preguntó todo de la vida privada, cizaña y cizaña. Me fui llorando, fue espantoso. A mí me lastimó un montón, por si no se enteró. Porque dice que no lastima a la gente”.

Nicole, sobre la nota que le hizo Pampita: "Me preguntó todo de la vida privada, cizaña y cizaña. Me fui llorando, fue espantoso. A mí me lastimó un montón, por si no se enteró" G-plus

Al ser consultada sobre si su eterna rival le pidió disculpas en una gala, como se había comentado en su momento, Neumann dijo: “No, se quiso excusar con que le tiraban las cosas por la cucaracha”.

Entonces, Ariel Wolman le comentó: “Te lo dijo en la cara y podías responderle, no como Gabo, que le tiró ese golpe bajo en una nota”. Pero Nicole no dio marcha atrás: “Bueno pero de ahí a decir ‘no me meto en la vida privada de la gente’...”.