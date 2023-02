Pampita deslumbró con una original trikini desde Miami: tajos laterales, cabello húmedo y gafas oscuras

Todavía disfrutando de sus vacaciones en Miami, Pampita deslumbró con una sesión de fotos improvisada a pies de la espectacular piscina del hotel all inclusive en el que está hospedada.

La conductora de El hotel de los famosos 2 eligió un traje de baño enterizo, tan sensual como original, al que potenció con su cabello lacio y húmedo en diálogo con unos anteojos de sol oscuros, bien de diva.

La malla enteriza de Pampita es negra; la trikini tiene tajos laterales que dejan al descubierto su piel, un escote profundo en forma de "V" y es cintura alta, súper cavada.

PAMPITA SE MOLESTÓ CON LOS CONCURSANTES DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

La animadora retó a Marian y apuntó también al resto que estaban junto a ella como Martín Coggi y Alejo Ortiz. “No sé si se pueden meter a la pile. No se puede”, lanzó.

“Muchas irregularidades hay en El Hotel. Va a tener que venir Gabriel Oliveri para poner orden. No me corresponde, pero me parece que no”, se despachó, mientras Marian se disculpaba.

“Lo pueden elegir para que perdure siendo staff, así que tengan cuidado con esos atrevimientos”, les advirtió.