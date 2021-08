Pampita demostró su maestría en el caño de La Academia frente a Roberto García Moritán: "Bailar es un sueño para mí"

Tal como había prometido la semana pasada, Pampita se animó a bailar el caño en La Academia de ShowMatch a poco más de dos semanas de haber dado a luz a Ana. La jurado se calzó botas y se movió con maestría en el escenario, demostrando por qué fue campeona del certamen en 2008 cuando se destacó en ese ritmo por sobre sus contrincantes.

Tras ponerse las botas y aceitarse las manos con ayuda de Hernán Piquín, Pampita se animó a girar alrededor del caño, a trepar hasta el tope y a realizar algunas piruetas que no representaban mucho riesgo para su condición, todo bajo la atenta mirada de Roberto García Moritán. “Hace dos semanas que fui mamá. No podía hacer muchas cosas porque no tengo abdominales todavía”, explicó la jurado, respecto de lo limitado de sus movimientos.

“Fui a charlar con mi doctor y me dijo que suba y baje pero que era imposible que haga los trucos invertidos porque no me reacciona todo esto”, le dijo Pampita a Marcelo Tinelli, señalándose el abdomen. “¡Gracias! Yo disfruto mucho bailar y me animo, aunque haga el loco a veces, pero acá la producción siempre me da el gusto y es un sueño para mí”, cerró la modelo.