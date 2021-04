Pampita defendió a la mujer de Horacio Cabak y se cruzó con Burlando: "No lo vamos a poner como víctima"

La separación de Horacio Cabak y su mujer, Verónica Soldato se volvió un escándalo mediático con la aparición de supuestas amantes y conversaciones de WhatsApp. Fernando Burlando, abogado del conductor, habló del caso en Pampita online y protagonizó varios chispazos con la conductora.

Todo comenzó cuando Pampita le preguntó al letrado por qué el animador había solicitado sus servicios. Sin embargo, no quedó contenta con la respuesta y ella terminó defendiendo a la esposa del conductor.

Burlando: Horacio buscó asesoramiento. Lo que primó como idea fundamental fue respetar a su mujer y a sus hijos y tratar de que se lastimen lo menos posible. En función de eso de no lastimar, quería ver qué podíamos hacer desde el punto de vista técnico jurídico con audios que salieron de la esfera de su propietario, que en este caso es Horacio.

Pampita:- ¿Vos decís que hay audios hot o que lo comprometen? ¿Eso es lo que estás tratando de que no salga a la luz?

B:- En realidad son conversaciones privadas, no sé si lo comprometen. Creo que no, pero pueden prestarse a malos entendidos. A veces cuando uno escribe las interpretaciones de lo que dice son variadas. Frente a una situación de estas características y con una reacción de parte de Verónica, la señora de Horacio, que es de buscar ayuda, tal vez en personas que no eras las adecuadas…”.

En ese momento, la animadora salió con todo.

P:- No sé si buscaba ayuda. Ella quería desenmascarar lo que estaba transitando, un momento de dolor.

B:- Yo creo que la mejor forma de lastimarlo a Horacio era esta.

En ese momento las panelistas, incluida Barby Franco, se quejaron por el dicho del abogado y Pampita volvió a la carga.

P:- No, no. No lo vamos a poner a él como víctima en esta situación. Me parece que no corresponde.

B:- Yo creo que ninguno de los dos son víctimas o victimarios.

Cora Debarbieri: Das a entender como que Verónica buscó una estrategia mediática para hacerle algún tipo de daño.

B:- No. Cuando una persona se siente herida por algún motivo, las reacciones emocionales pueden ser variadas y uno puede escoger muchísimas soluciones que en ese momento pueden parecer las adecuadas. No digo que esto fue una estrategia. Recurre a los medios para informar algo que a Horacio le hizo muy mal. La responsabilidad es de los dos. No hay un santo y un demonio. Es 50% responsabilidad de quienes integran una pareja.

Pero la conductora no estuvo de acuerdo y se lo hizo saber.

P:- Igual la decisión de portarse mal no es de los dos, es de uno solo de los dos en este caso.

B:- Siempre algo lo motiva, Caro.

P:- No, no. No comparto. No hay por qué adjudicarle la infidelidad a la otra persona, hay que hacerse cargo de lo que cada uno hace, cómo transita la vida y qué valores tiene.

