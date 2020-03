Pampita contó por qué le pidió a Blanca un amor: "Fui al cementerio y le hablé desde lo más profundo de mi ser"

Pampita protagonizó uno de los momentos más emotivos en la gran vuelta de PH a la pantalla de Telefe. La modelo y conductora recordó su conmovedor pedido a su hija Blanca, meses antes de conocer a su actual marido, Roberto García Moritán.

“Esto lo conté en el altar, no tenía planeado lo que iba a decir. Era una ceremonia muy chiquita, estaban solo los íntimos y la familia más cercana por eso me animé a expresarme más. Ahí conté que a principio del año pasado estaba muy angustiada, me había ido muy mal en el amor”, comenzó Pampita.

“Sentía que tenía ganas de volver a formar una familia con un hombre, con un compañero. Tenía ganas de sentir el amor de otro, de dormir con alguien abrazada o ver una peli. La cosa simple del día a día. Llegamos tarde de trabajar y comer sola con una serie...; o el finde todas mis amigas con sus maridos y yo sola con mis chicos. Y decía ‘qué lindo, me gustaría otra vez sentir esto’”, continuó.

"Yo nunca pido nada a mis seres queridos que están arriba. Nunca quiero pedir, nunca quiero molestar, soy una agradecida de todo lo que tengo, pero fue un pedido fuerte tipo ‘ay, dale, vamos, ya está, ya quiero de vuelta tener una familia, quiero tener un compañero'". G-plus

“Y yo nunca pido nada a mis seres queridos que están arriba, que tengo varios. De casualidad estuve en Chile en un día muy especial, que es el 8 de cada mes. Fui al cementerio y lo pedí desde lo más profundo de mi ser. Nunca quiero pedir, nunca quiero molestar, soy una agradecida de todo lo que tengo, pero fue un pedido fuerte tipo ‘ay, dale, vamos, ya, ya está, ya quiero de vuelta tener una familia, quiero tener un compañero’”, se emocionó la conductora.

“Lo pedí con muchas ganas y creo que las cosas llegan cuando uno está en su mejor versión, en su eje. Cuando llegó Roberto me di cuenta rápido así que agradezco. Agradezco”, completó con las manos entrelazadas y mirando al cielo.