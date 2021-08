Pampita contó con humor a qué le dice "no" en su matrimonio con Roberto García Moritán: "El jogging mata pareja"

Pampita mantuvo un entretenido ida y vuelta con su panelista, Álvaro Norro, acerca de la vestimenta de entre casa. En la última emisión de Pampita Online, la modelo opinó acerca de los límites y las prendas prohibidas en la pareja y dio un divertido consejo sobre a qué le dice “no” en su matrimonio con Roberto García Moritán.

“Viene nuestro hombre elengante, ¿se puso calcetines o no? Hoy me vino inglés, él siempre me sorprende”, dijo la jurado de La Academia al presentar al integrante de su panel, quien respondió que siempre lleva medias y entablaron un entretenido ida y vuelta: “La gente piensa que uno no tiene medias pero está adentro. Agarra olor sino. Siempre con medias”.

Mientras indagaba a Norro respecto a su vestidor y cómo se viste a la hora de estar relajado en su casa, la conductora le consultó si usa mucho jogging. “Me gusta el jogging pero el más ajustado. Me acuerdo que Luisito Piñeiro me dijo hace unos años ‘no entrés en mundo joguineta’”, dijo el panelista y Pampita cerró: “Claro porque te acostumbrás, es una cosa adictiva. El jogging mata pareja”.