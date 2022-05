Pampita contó la emotiva historia detrás de su vestido en los Martín Fierro

Pampita suele hacer gala de todo su glamour a la hora de sorprender con looks que van de lo clásico a lo osado. Y en la alfombra roja de los Martín Fierro 2022 mostró que además cumple sus promesas a todos aquellos que la convirtieron en una celebridad como Elsa Serrano, a quien le había prometido antes de la muerte de la diseñadora lucir uno de sus modelos.

La modelo llegó a la alfombra roja con un vestido de encaje bordado, forrado en raso de seda natural colorado, con hombreras y un tajo al medio, que captó todas las miradas.

La top se mostró muy emocionada y contenta ya que no solo iba como nominada por su ciclo Pampita Online, sino que también estaba allí compitiendo como mejor jurado de ShowMatch: La Academia.

PAMPITA Y EL EMOTIVO RECUERDO DEL VESTIDO QUE UTILIZÓ EN LOS MARTÍN FIERRO

“Estoy muy contenta porque estoy usando un vestido con mucha carga emotiva. Es un vestido que usó Norma Aleandro cuando ganó el Oscar la película La historia oficial. Es un vestido de Elsa Serrano”, reveló la conductora de El Hotel de los Famosos.

“Yo le había prometido a Elsa que en alguna gala iba a poder usar uno de sus vestidos. No se pudo dar así que, muy amablemente, las hijas de Elsa, que están por ahí, me cedieron del museo de ella este vestido maravilloso así que me va a estar acompañando como yo le había prometido”, agregó.

“Las vueltas de la vida dijeron que tenga que ser en esta oportunidad, en este Martín Fierro”, dijo Pampita, antes de retirarse agradeciendo a todo el equipo que siempre la tienen “como una princesa”, según sus propias palabras.

Elsa Serrano diseñó el vestido a pedido de Aleandro, que no sabía qué usar en la ceremonia en la representó al país en los EEUU. La multipremiada diseñadora falleció en septiembre de 2020 por un incendio que se inició en su departamento a raíz de una falla eléctrica en unas lámparas dicroicas.

Foto: Movilpress.