Pampita contó el difícil momento que vivió cuando su obstetra le preguntó por el parto de Blanca: "No me podía mover"

En el primer capítulo de Siendo Pampita, Pampita se refirió a los homenajes que los días 8 de cada mes le hace a Blanca, su hija con Benjamín Vicuña que murió el 8 de septiembre de 2012, a los seis años, luego de contraer una bacteria durante sus vacaciones en la Riviera Maya.

"Febrero, un día ocho. Febrero siempre es un mes especial para mí. Es como un día de permitir recordar o tal vez estar triste y melancólica... Tuve un comercial en Chile, donde está mi hija enterrada. Nunca sentí que tenía que pedir nada, que la vida era súper generosa conmigo. Pero ese día, ese 8, no sé, me salió de adentro, del alma", expresó Carolina sobre el día que le pidió a su hija un "compañero de vida" antes de conocer a Roberto García Moritán.

En la misma charla con Roberto en la que Pampita recordó el pedido a su hija, también rememoró cómo reaccionó cuando previo al nacimiento de su beba, Ana, el obstetra le preguntó cómo había sido el parto de Blanca.

"Me salvaste. Sentía todo nublado. Ahí ya no podía hablar más. Como que veía que movía la boca y me decía cosas, yo quedé ahí silencio, como si estuviera congelada. No me podía mover. Rober se dio cuenta y rápido me salvó... Ahí me pude reincorporar un poco a la conversación", sumó,

Y se despidió remarcando que no se sentía lista para hablar del nacimiento de Blanquita.

"Recordar a mi primera hija, mi primer parto... Fue muy emocionante y no sé si había pensado en esa posibilidad, de que me preguntaran sobre ella", cerró Pampita, agradecida por la actitud de su esposo que la ayudó a volver en sí tras la pregunta que la descolocó.