Pampita compartió sus deseos de entrevistar a Wanda Nara tras el escándalo con Icardi y la China Suárez: "Tratamos bien a todos"

Si bien las negociaciones para que Susana Giménez tenga un imperdible mano a mano con Wanda Nara para ahondar en su separación mediática con Mauro Icardi por el escándalo con Eugenia “la China” Suárez están a poco de cerrarse, Pampita confesó sus deseos de tenerla a la empresaria en su living de Pampita Online.

Firme con su postura de no ahondar en este tema, Pampita optó por no meterse en una de las bombas de este año: “Yo lo vivo como ya saben, en silencio, sin decir nada, sin opinar nada. Esa será mi postura siempre”, lanzó en una entrevista para PrimiciasYa.com.

"En este momento no voy a contestar nada sobre eso porque no quiero estar en un tema donde no es mi tema", agregó. Además, ante la posibilidad de entrevistar a Wanda, puntualizó: “Todo el mundo está invitado a mi programa. Me encanta Pampita Online porque es un ambiente súper cálido, tratamos bien a todos y es un espacio de conversación muy ameno".

"Voy a dejar que la vida me sorprenda en lo laboral el año que viene. La televisión es siempre algo que me encanta y hay que hacer carrera, estar en el día a día. Hay que ir subiendo los escalones de a poquito para una meta importante así que en eso estoy, trabajando estar en la tele mucho tiempo y a largo plazo", cerró, sobre sus futuros proyectos.