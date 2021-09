Pampita agradeció al aire a su abuela por abrirle las puertas de la vida: "Ella me hizo ver que había todo un mundo al alcance de mi mano"

Pese a que realizó toda su carrera como modelo y conductora, Pampita ama la danza por obra de su abuela, y eso lo demostró cuando ganó el Bailando por un Sueño en 2008 junto a Nicolás Armengol. En su ciclo de Net TV, Carolina recordó a Perla al presentar la nota que le hicieron en revista Gente, y reconoció el valor de las enseñanzas que le brindó de niña y que la convirtieron en la mujer que es hoy.

“La palabra 'mujer' me remite a completa. Somos muchas cosas en una. Y a mí me encanta serlo. Ser mujer es un privilegio. El hecho de poder convertirnos en madres ya nos da una ventaja. Partiendo de ahí, todo lo demás es un hermoso extra”, leyó Pampita en un posteo que hizo la publicación, mientras Paula Galloni le señalaba lo mucho que habló sobre su mamá Tania y su abuela Perla en la entrevista.

“Al no estar mi papá me criaron dos mujeres muy fuertes, con mucho carácter, muy decididas; y yo heredé mucho de eso, también. Y después la disciplina, el ballet en mi vida, estar rodeada de tanta gente en casa, cuanto amor hay en la familia para compartir”, enumeró Pampita sobre todo lo que le inculcaron las mujeres.

“Mi abuela fue muy importante, cumplió un poco el rol paterno, compartiendo la crianza con mi mamá. Me inculcó la lectura, fue la que me llevó a ballet, me abrió las puertas a pensar que había un montón de posibilidades, y a pesar de ser de un pueblo chiquito de La Pampa sentir que el mundo podía estar en tus manos”, reconoció Pampita. “Eso estuvo muy bueno, me parece que fue una influencia muy fuerte para mí. ¡Un beso a la abuela que está en el cielo iluminándonos a todos!”, concluyó.