Pamela David, sin filtros sobre su histórica pelea con Silvina Luna: "Éramos muy inmaduras"

La relación entre Pamela David (43) y Silvina Luna (41) se rompió allá por 2004, luego de compartir el escenario del Lola Membrives en Diferente, junto a Florencia de la Ve, pero el tiempo hizo su trabajo para que la conductora de La ruleta de tus sueños dejara atrás los conflictos.

"Éramos como muy inmaduras, y nos venían a buscar los periodistas a la salida del teatro, metían fichas y una se enganchaba", admitió Pamela en Intrusos.

"Yo siempre fui buena, por más que me vean cara de mala. Trabajamos un montón, teníamos lo de La Peluquería de Don Mateo, pero también trabajábamos como modelos de Ricardo Piñeiro y viajábamos mucho al interior", explicó la esposa del empresario Daniel Vila, al tiempo que remarcó que solo tiene "memoria de corto plazo".

"Creo que con Silvina teníamos más cosas en común que diferencias", comentó la conductora, quien explotó tras su paso por la segunda temporada del reality El Bar, mientras que Luna había surgido de Gran Hermano 2.

PAMELA DAVID MINIMIZÓ SU POLÉMICA CON SILVINA LUNA Y APUNTÓ A LAS HERMANAS ESCUDERO

En tono jocoso, Pamela reconoció que con Silvina "también usamos esta situación" para hacer prensa y enfatizó: "Amigas nunca fuimos. Esa es la verdad, pero podríamos haberlo sido. Pasa que soy más grande que ella también. (…) Todo el mundo se acuerda de eso, y Silvina no me hizo nada. Eran más bravas las hermanas Vanina y Silvina Escudero".

"Yo me acuerdo que era mala bailando pero eso no me dolía, porque de última era verdad. Pero yo estaba en una muy mala situación con mi exmarido, y ellas decían 'no sabemos por qué está ahí, ah, no sé si habrá habido casting sábana'. No hay nada más espantoso que eso. Que haga casting sábana el que quiera, pero no es mi caso. Yo padecí un verano muy difícil, por eso creo que me acuerdo más de esto que de las cosas de Silvina".