Pamela David reveló el sueño que persigue tras consagrarse como conductora: "Me amigué con el hecho de ser actriz"

En el año 2000, Pamela David saltó a la fama por su participación en el reality El bar, trampolín que le sirvió para encarar roles en varias revistas y comedias de la calle Corrientes y algunos papeles en la TV como la tira Doble vida.

En Debo decir, Luis Novaresio encaró a la conductora y le preguntó qué asignatura pendiente le quedó tras el vuelco en su carrera que dio con Desayuno americano y Pamela a la tarde, magazine con el que ganó el Martín Fierro.

“Yo se lo recomiendo a todos: que no pierdan la esperanza. Y no es una frase hecha eso de ‘en algún momento va a llegar’. No paren de buscar, traten de ser felices, de conectar con eso”, señaló Pamela, antes de retratar con su propio ejemplo sus palabras.

LAS GANAS DE PAMELA DAVID DE VOLVER A LA ACTUACIÓN

“Yo estudiaba administración de empresas en la UBA y mi papá me preguntaba ‘¿para qué estudiás?’. Yo le explicaba que lo hacía para tener un sueldo en caso de que me vaya mal y él me decía ‘andá a los castings’”, explicó.

“Conozco a alguien que me está mirando a quien le dije ‘hacé lo que te gusta porque en lo que te guste vas a brillar’”, dijo Pamela antes de revelar su objetivo inicial. “Yo quería ser actriz de telenovelas. Veía actuar a Grecia Colmenares y yo venía de Santiago del Estero con la valijita y decía ‘eso quiero ser’”, recordó, antes de responder qué es lo que quiere ser a continuación.

“Me amigué con el hecho de ser actriz porque me pasó en la pandemia que me vi un montón de series y me dije ‘ay, yo quiero’. Voy a volver a anotarme, voy a hacer castings y no te voy a decir protagonista porque quizá me falten años de estudio, y porque soy muy respetuosa de eso, pero me encantaría hacer ficción”, concluyó Pamela David.