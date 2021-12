Pamela David recordó el gran enojo que tuvo con Silvina y Vanina Escudero: "Decían que había hecho casting sabana"

Pamela David visitó Intrusos y, entre otras cosas, recordó sus escándalos con Silvina Luna, y también con las hermanas Silvina y Vanina Escudero, que protagonizaban una obra que competía con la suya y jugaban sus primeras cartas mediáticas a instancias de Reina Reech.

"Éramos como muy inmaduras, y nos venían a buscar los periodistas a la salida del teatro, metían fichas y una se enganchaba", dijo Panela sobre sus cruces con Silvina, con quien trabajaba en la revista Diferente, junto a Flor de la Ve.

Asimismo, la conductora de La ruleta de tus sueños aclaró: "amigas nunca fuimos. Esa es la verdad, pero podríamos haberlo sido. Pasa que soy más grande que ella también”, antes de señalar que escándalo que verdaderamente le dolió fue con las hermanas Escudero.

PAMELA DAVID RECORDÓ SU SONORO ESCÁNDALO CON LAS HERMANAS ESCUDERO

“Todo el mundo se acuerda de eso, y Silvina no me hizo nada. Eran más bravas las hermanas Vanina y Silvina Escudero", señaló Pamela. “Las dos estaban empezando y estaban en la revista de enfrente con Miguel Ángel Cherutti”, recordó Adrián Pallares.

“¡No! ¡Estaban con Reina Reech!”, corrigió Pamela, y reconoció que en ese momento la coreógrafa “era bravísima”. “Ella me las mandaba a criticarme. En el baile, yo soy patadura y me hago cargo, pero lo duro, lo espantoso, porque uno puede hacer chistes, opinar, o decir ‘yo no tengo nada que ver con esto’, y no da”, agregó la invitada.

"Yo me acuerdo que era mala bailando, pero eso no me dolía, porque de última era verdad. Pero yo estaba en una situación muy mala con mi exmarido, y ellas decían 'no sabemos por qué está ahí, ah, no sé si habrá habido casting sábana'”, recordó.

“No hay nada más espantoso que eso. Que haga casting sábana el que quiera, pero no es mi caso. Yo padecí un verano muy difícil, por eso creo que me acuerdo más de esto que de las cosas de Silvina”, concluyó Pamela David, en referencia a sus encontronazos con Silvina y Vanina Escudero.