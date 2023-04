Pamela David se quebró en vivo al hablar de la muerte de su hermano: "La droga es una batalla perdida en mi familia"

A poco de volver a la pantalla de América con su programa Desayuno americano, Pamela David mantuvo un profundo mano a mano con Ángel de Brito en LAM donde, además de hablar de su presente laboral, la conductora abrió su corazón y se quebró al hablar de la adicción a las drogas que llevó a la muerte a su hermano Franco, hace casi tres años.

“En mi programa hice muchas veces y muchos años los livings sobre adicciones. Me pasa en este momento que vine a decir ‘voy a estar con alegría’ pero este tema me quiebra porque es una batalla perdida en mi familia, la de las drogas. Y no soy ejemplo de nada, y me encantaría que el mensaje sea otro”, comenzó diciendo Pamela en el ciclo de América, con la voz quebrada.

“La droga mata, y esa problemática no es solamente de mi familia. Y va de la mano de la delincuencia, en ese momento cuando hacía Desayuno lo asocié y si bien me he equivocado un montón de veces con un montón de cosas, con ese tema no me equivoqué. Todo tiene que ver con el narcotráfico”, agregó.

“Porque las drogas destruyen las vidas del adicto, pero también de todo su entorno, padres, amigos, familia, parejas, todo. Como conductora, comunicadora, me encantaría poder dar otro mensaje”, continuó.

Y cerró, a flor de piel: “Por ejemplo, el programa de Gastón Pauls es muy valioso, y yo hasta ahora nunca pude ir porque necesito darle una vuelta y estar preparada y estar fuerte, pero yo hoy no puedo hacerlo, ¿con qué cara le digo a alguien que se puede salir adelante? Pero es algo que voy a trabajar, es un tema que está siempre ahí, pendiente. Hoy no, hoy no puedo”.

TENSO CARA A CARA DE PAMELA DAVID CON IVANA NADAL TRAS MANIFESTARSE A FAVOR DE LA MARIHUANA

Lejos de que la opinión de Ivana Nadal sobre la marihuana pasara desapercibida, Pamela David no dudó en intervenir en sus declaraciones y sentar su fuerte postura en PH, Podemos Hablar; a dos años de que su hermano Franco se suicidara a causa de las drogas.

Así fue el cara a cara de Ivana y Pamela en vivo:

Ivana: -Banco la marihuana. Por supuesto que es una droga, pero así como estoy en duda sobre un montón de cosas que se plantean como cierta, entiendo que es una planta que no tiene nada. No me parece tan grave. Es lo que creo. Si me preguntan, yo digo la verdad.

Pamela: -Estamos en un programa de televisión y por lo mismo que pasó con las vacunas porque ya te pasó (de generar polémica)…

I: -Igual, que cada uno lo que quiera igual.

P: -Sí, pero dejame decirte que la droga te mata.

I: -Nadie murió por marihuana. Nadie.

P: -La marihuana es el portal…

I: -No. No coincido, perdón.

P: -No te pregunté si coincidías, pero dejame dar un mensaje al menos y después podés no estar de acuerdo.

PAMELA DAVID: "COMO FAMILIAR DE UNA PERSONA QUE SE SUICIDÓ A CAUSA DE LAS DROGAS, Y NO ES GOLPE BAJO, HE VIVIDO MUCHOS AÑOS DE ACOMPAÑAR DURANTE 15 O 20 AÑOS A MUCHAS OTRAS FAMILIAS EN CENTROS DE REHABILITACIÓN". G-plus

I: -Obvio.

P: -Como familiar de una persona que se suicidó a causa de las drogas, y no es golpe bajo, he vivido muchos años de acompañar durante 15 o 20 años a muchas otras familias en centros de rehabilitación, que son muchos pero igual no alcanzan y no hay camas. Y para tu información, muchos comenzaron con el juego de decir ‘total la marihuana no te hace nada’. Sobre todo, pasa en los adolescentes que necesitan probar nuevas cosas, tienen la rebeldía de decir ‘esto a mí no me va a pasar, yo fumo y lo controlo’. Pero en nuestro país no tenemos una educación sobre el tema. De verdad, para mí, la droga mata.