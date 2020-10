Pamela David, quebrada en llanto al recordar a su hermano: "A él lo mató la droga y hay que ponerle nombre"

A cuatro meses de que Pamela David recibiera la trágica noticia sobre la muerte de su hermano Franco -motivo por el que en aquel entonces decidió trasladarse desde la provincia de Mendoza hasta Santiago del Estero para acompañar a su familia en el duro momento- la conductora no pudo evitar quebrar en llanto al recordarlo.

“Si bien no voy a contar la forma en la que mi hermano perdió su vida, a él lo mata la droga y hay que ponerle nombre. Lo que le pasó a él le pasa a muchos. Si ustedes tan solo supieran la cantidad de jóvenes que toman esa misma decisión. Pensaron que hacían con su cuerpo lo que querían y que podían decidir, pero después pierden la voluntad y no tienen más decisión. A la droga no la manejás nada, nadie la maneja”, expresó, visiblemente movilizado, en PH, podemos hablar.

“Fue duro, pero no sé si decir esperado. Él tenía un tormento y no podía con su vida de muchos años y en distintas internaciones en centros, pero no pudo con su vida”, agregó, sin poder contener las lágrimas.

“Pero no se fue porque nos dejó parte de su vida porque la novia está embarazada y es un varón. Ella se enteró después que estaba embarazada, se sintió descompuesta en el velorio sin saberlo. No se fue, no dejó un pedacito”, cerró, a corazón abierto, recordando a Franco, quien decidió quitarse la vida a los 22 años.