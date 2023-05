Pamela David le preguntó sin filtros a Daniela Cardone por su encuentro íntimo con una mega figura: "Vos estuviste con Luis Miguel"

De la mano de una anécdota personal, Pamela David aprovechó la presencia de Daniela Cardone en Desayuno Americano para preguntarle sin filtros por su encuentro privado con Luis Miguel, en la década del ’90.

"Vos estuviste con Luis Miguel, ¿te acordás?", le disparó con picardía la conductora a la modelo, quien siempre sostuvo que su encuentro con el cantante mexicano, en un reconocido hotel porteño, no avanzó más allá de unos "besitos".

Más sobre este tema Daniela Cardone contó la reacción de Brenda Gandini cuando contó la verdad sobre su padre

PAMELA DAVID LE PREGUNTÓ SIN FILTROS A DANIELA CARDONE POR LUIS MIGUEL

Pamela David: -Esto fue hace muchos años, yo no era conocida. No había ni entrado a El Bar. Yo era secretaria de Marley, así que fue en el '97, '98. ¿Qué año fue lo tuyo con Luis Miguel? Estuviste con él, ¿no?

Daniela Cardone: -¡Me mató! No me acuerdo en qué año fue.

Pamela: -¿Cómo que no te vas a acordar? Ah, no te acordás el año, pero sí te acordás que estuviste con Luis Miguel.

Daniela: -Sí, me acuerdo, pero no me acuerdo el año. Soy modelo, las fechas no las tengo bien (bromeó)...

Más sobre este tema Pamela David argumentó por qué China Suárez es la más cuestionada de la farándula: "Porque es la mujer más envidiada y más libre"

Pamela: -Yo me acuerdo porque en esa época yo era secretaria de Marley y esto siempre lo cuento. Es más, Coco Fernández siempre me dice "santiagueña, no te olvidás". Yo vivía en una pensión sobre la calle Paraguay y Coco, que traía a Luis Miguel a TeleShow, me dice "santiagueña, ¿lo quieren conocer?". Yo invité a las chicas de la pensión. ¡No lo podían creer! Nosotras fuimos en el primer turno, vos fuiste en el segundo y te crucé.

Daniela: -Esa vez éramos un montón.

Pamela: -Sí, pero te quedaste vos.

Daniela: -Pero me quedé charlando.

Pamela: -¡Dale! Ya prescribió.

Daniela: -Sí, pero fueron besitos. Y me acuerdo que él tenía los dientes separados. Eso me lo acuerdo por el beso.