Pamela David habló de su enfrentamiento con Yanina Latorre: "Nos cruzamos y le dije ‘no tengo problemas con vos’"

Desde que Yanina Latorre se sumó a LAM en América hubo especulaciones sobre su mala relación con Pamela David, con quien está enojada desde hace unos años. Sin embargo, al menos la conductora dejó atrás sus conflictos.

"No tengo problema con nadie, honestamente no es una postura, es mi forma de ser”, aseguró, en Agarrate Catalina (Radio de la Ciudad).

“Con Yanina nos cruzamos en un Martín Fierro de radio y ella venía con su marido y cuando la agarré, se queda dura. Entonces le digo 'relajá, ya está, no tengo problemas con vos', no me acuerdo qué me contestó, pero para mí nunca fue un tema", señaló, sobre aquel encuentro.

"No creo que nadie tenga que pedir disculpas". G-plus

PAMELA DAVID CONTÓ CÓMO QUEDÓ SU PELEA CON YANINA LATORRE

"No creo que nadie tenga que pedir disculpas. También acepto que es un medio así, para mí es la nada misma”, aseveró, tratando de dar vuelta la página.

“Cuando iban a debutar le escribí a Ángel de Brito para desearle suerte y veo el programa cuando puedo y les deseo que realmente les vaya bien porque si les va bien a ellos, le va bien a América", reveló la animadora.

También, se refirió al duro cuestionamiento que tuvo Jorge Rial a la incorporación de la panelista al canal. “Las barbaridades que le dijo a Pamela David fueron impresionante, y Pamela es la primera dama. ¡Tiene un poquito de poder!”, había dicho el conductor. Pero la conductora la exmodelo le restó importancia. "A mí no me llama la atención, porque de verdad es un provocador, realmente no me sorprende", cerró.