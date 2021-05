Pamela David contó la fuerte frase de su hijo que la hizo priorizar hoy su familia: "Me dijo ‘cuando yo tenía 8 años no estabas nunca’"

Luego de que diciembre de 2019 Pamela David se despidió de Pamela a la tarde, su ciclo en América, se enfocó en estar cerca de su familia y solo a través de su cuenta de Instagram aparece para mostrar su vida. Ahora la animadora estuvo como invitada en Flor de equipo donde contó cómo la edad de sus hijos, Felipe (14) y Lola (8), hizo que decida dejar de lado la TV por un rato.

“Somos muy culposas como madres o nos criaron así de que nos tenemos que ocupar. De hecho, cada trabajo lo decidí y lo acepté priorizando mi carrera y no porque mis hijos no me importen. Sabía que tenía que estar feliz primero yo para poder hacerlos felices”, aseguró la conductora en ciclo de Florencia Peña.

“Pero sí me pasó con Lola, que ahora tiene 8 años y es una edad crítica porque las cosas quedan marcadas. El otro día hablando con Feli, mi hijo, le digo ‘¿vos qué te acordás de los 8 años?’. ‘Que no estabas nunca’”, contó, sobre la dura frase de su hijo.

"El otro día hablando con Feli, mi hijo, le digo ‘¿vos qué te acordás de los 8 años?’. ‘Que no estabas nunca’". G-plus

“Obviamente después me dijo ‘olvidate, no te traumes’. Ya está grande, pero me lo dijo delante de Lola. En ese momento estaba haciendo Gran Hermano, La Revancha, Desayuno Americano, pero no me arrepiento. Los chicos aprenden que hay que trabajar”, señaló Pamela.

También, contó que su vuelta a la TV no la ve muy lejana. “Extraño un montón la tele. Me estoy preparando, estoy teniendo reuniones. Hoy estoy preparada. Tal vez en 2019 necesitaba correrme y hoy necesito volver, pero no volver a cualquier precio ni para hacer cualquier cosa”, concluyó Pamela David.