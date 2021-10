Pamela David contó cuál fue la sorpresiva frase de su hijo Felipe que la dejó "helada": "Me dijo 'no estabas nunca'"

Algunos años atrás, Pamela David pasaba gran parte del día en América, ya sea con su ciclo Desayuno americano, con el ciclo de debate de Gran Hermano o bien con Pamela a la tarde y eso ocasionó que sus hijos “le pasaran factura”. En A la tarde, la conductora relató cómo fue la conversación que tuvo con su hijo que la hizo darse cuenta todo el tiempo que le dedicaba al trabajo en lugar de hacerlo a su familia.

En el ciclo que conduce Karina Mazzocco, Pamela explicó que la pone un poco incómoda hablar de sus hijos Felipe (14) y Lola (9) debido a que ellos no eligieron estar en los medios, aunque reconoció qué es lo más difícil para ella en relación a los jóvenes. “Es ponerles límites y sostenerlos, que de eso aprendí mucho con Daniel (Vila). Yo era como muy permisiva, y los límites fueron fundamentales porque empezás a ver el cambio enseguida y para bien”, explicó la invitada, antes de responder cuánto lamentaba dejarlos para ir a trabajar.

“Eso me lo reclamó hace poco Felipe, porque no estaba. Yo estudio astrología (…) y le pregunté si se acordaba a los siete u ocho años de mí. ‘No estabas nunca. Tranquila, igual, que no me traumé’, me dijo”, explicó Panela, tocándose el corazón con ambas manos. “Empecé a hacer cuentas y era verdad: hacía Desayuno, Gran Hermano la revancha, no paraba. Porque cuando hacía teatro y desfiles, y él era chiquito, lo llevaba, era como una extensión de mi brazo hasta que empezó a hablar y me dijo que no quería viajar más”, recordó.