El palito de Roberto Moldavsky a Karina La Princesita: "¡Cómo estás de humildad, eh!"

Los investigadores de ¿Quién es la máscara?, el rol que tienen Wanda Nara y Lizy Tagliani en el big show que conduce Natalia Oreiro, compiten entre ellos para descubrir a los famosos que se esconden bajo los disfraces. Karina La Princesita se lo tomó muy en serio y Roberto Moldavsky la chicaneó.

Mientras tiraban nombres sobre el famoso que se podía encontrar bajo la máscara de Pico, el tucán, la conductora se olvidó que la cantante no había arriesgado un nombre. “Falto yo”, la interrumpió. “Lo mejor es para lo último, así que no pasa nada”, lanzó, risueña.

El humorista, ácido, aprovechó el momento para despacharse. “¡Cómo está de humildad, eh!”, arrojó. Es que Karina logró descubrir a Ángela Leiva la gala anterior y esa misma noche, a Ricardo Mollo bajo un disfraz de dinosaurio. ¡Afiladísimos!

"Lo mejor es para lo último, así que no pasa nada". G-plus

KARINA LA PRINCESITA EXPLICÓ POR QUÉ SE ENOJÓ EN UN SHOW

Karina La Princesita explicó por qué se plantó en pleno show, en el estadio del Club de Regatas, en Corrientes, y les paró el carro a los seguidores de Yiyo y los chicos 10, banda de cumbia con la que compartió presentación esa noche. Y apuntó contra el organizador del evento.

Más sobre este tema Picantísima frase de Karina la Princesita: "Siempre estoy entre dos en todas las áreas de mi vida"

"El enojo fue con la persona que nos llevó. Hubo un tema interno. Yo pregunté '¿nos lleva la persona de siempre?'. Y no era la persona que nos lleva siempre. Y el problema está en que no te conoce", comenzó diciendo la cantante en nota con LAM.

Más sobre este tema Picante frase de Karina La Princesita sobre la posibilidad de que Kun Agüero participe en ¿Quién es la máscara?

Y continuó, seria: "Nosotros no somos una banda que hace pedidos, pero sí un rider técnico. Necesitamos un tipo de sonido para sonar bien. Y cuando llegamos, no estaba el sonido, el acorde, nada de lo que habíamos pedido. Sonamos para el culo y yo ya estaba enojada".

"El enojo fue con la persona que nos llevó. Yo pregunté '¿nos lleva la persona de siempre?'. Y no era la misma". G-plus

"Esto molesta porque la gente paga una entrada para ver una banda que siempre suena bien y, de repente, suena mal. Eso es una falta de respeto. No me gusta que paguen una entrada y sonar mal. Aparte, estaba gritando como una loca y tenía otro show", agregó La Princesita tras el mal momento vivido en el show en Corrientes.

"Necesitamos un tipo de sonido para sonar bien. Y cuando llegamos, no estaba el sonido... La pasamos medio mal". G-plus

Respecto al clima tenso que vivió durante el show con los fanáticos de Yiyo y los chicos 10, Karina La Princesita señaló: "Yo nunca pregunto con quién toco. Pero me llamó la atención que mucha gente, que me va a ver hace muchos años, me decía 'perdón que no vamos, pero nos da miedo la gente que lleva tal grupo'. A veces, los públicos no se llevan bien… La pasamos medio mal".

EL ENOJO DE KARINA LA PRINCESITA EN PLENO RECITAL

Con el micrófono en mano y mirando con seriedad a los espectadores de su recital y los de Yiyo y los chicos 10, Karina La Princesita expresó, molesta. "Nosotros nos vamos a quedar a ver el show de Yiyo, porque somos respetuosos, no como los que se pusieron a gritar 'Yiyo, Yiyo'", dijo en el video que se viralizó en redes.

Más sobre este tema Las fotos de la reconciliación de Karina la Princesita y Nico Furman: de la mano y súper enamorados

"Desde el 2005 vengo acá, y siempre han sido todos respetuosos conmigo. Yo con ustedes espero lo mismo. Y a los hombres que están gritando, bajen un cambio, porque yo no me achico, les aviso", continuó la cantante, plantada con firmeza en el escenario.

"Y yo a Yiyo lo respeto y me quedo mirándolo acá", concluyó Karina La Princesita tras vivir un incómodo momento sobre el escenario.