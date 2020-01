La palabra de Puli Demaría tras el escandaloso rumor sobre la pelea a los gritos de Pampita y García Moritán

La escandalosa versión de que Pampita y Roberto García Moritán habrían discutido a los gritos en las calles de Punta del Este se convirtió en la noticia del día. Luego de que en Los Ángeles de la Mañana dieran detalle de este rumor, Puli Demaría -amiga íntima de la modelo- expuso su opinión.

"No tengo ni idea. Eso lo escuché recién antes de salir al aire, pero no. Que yo sepa, no", comenzó diciendo la DJ en Siempre Show, el programa que conducen Tomás Dente y Noe Antonelli todas las noches a las 19 por Ciudad Magazine.

Puli Demaría: "No tengo ni idea qué pasó. Pero, primero que Caro no va a discutir en ningún lado a los gritos con su marido, ni Roberto va a discutir en ningún lado con Pampita”. G-plus

Luego, Puli saltó a favor del matrimonio: "Primero que Caro no va a discutir en ningún lado a los gritos con su marido, ni Roberto va a discutir en ningún lado con Pampita", remarcó. Y cerró: "Soy sincera, no tengo ni idea. Yo tuve la suerte de poder ponerles música en el cumpleaños que organizaron y estuvieron bárbaros".

La información la dio a conocer Mariana Brey en el ciclo de eltrece: "Interrumpí mis vacaciones para contarle a Ángel (de Brito) que una de las discusiones que tuvieron de manera pública, porque fue directamente en la vereda, fue en la calle de una farmacia muy popular en Punta del Este", comenzó diciendo la angelita.

"Ella se quedó en el auto y él entró a comprar algo para la gripe y algo para los niños. Pero cuando sale, Roberto sube al auto y automáticamente empiezan los gritos. Una discusión que era tan fuerte que el auto se movía", agregó.

Y cerró con un análisis personal: "No pude saber el motivo de la discusión, pero sé que fue inmediata. Él abrió la puerta del auto y ella ya empezó a los gritos. No es la primera discusión. No estoy contando algo que sea surrealista. Forma parte de la vida cotidiana de todos, pero cuando recién te casás y no llevás ni un año de relación... Es probable que todavía se estén conociendo".