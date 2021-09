La palabra de Jorgito Moliniers tras el picante posteo de Luciana Salazar ¿dedicado a él?: "Estoy descansando mi cuerpo y mi cabeza colapsados"

Un picante posteo de Luciana Salazar en las redes alimentó los rumores de distanciamiento con Jorgito Moliniers, su partenaire en La Academia de ShowMatch. Y en medio del análisis de este tema, Lourdes Sánchez habló con el bailarín quien no dudó en exponer su pensamiento.

“Esas personas que le das una mano y te agarran el codo… mejor tenerlas lejos”, había sido el posteo que escribió la modelo en Instagram Stories sin arrobar a ningún destinatario, aunque las especulaciones sobre si el mensaje era dedicado a Moliniers no tardaron en llegar.

Sin estar ajeno a esto, Jorgito respondió la consulta de la conductora de La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine), quien se mostró muy abrumado: “Hola Lulú. Estoy bien. Estoy descansando mi cuerpo y mi cabeza colapsados”, leyó al aire.

Jorgito Moliniers: "Estoy bien. Estoy descansando mi cuerpo y mi cabeza colapsados. ¿Si creo que el mensaje de Luciana Salazar era para mí? La verdad no creo. Yo no me lo puse al saco. Estoy muy tranquilo". G-plus

Además, ante la pregunta sobre si cree que el posteo de Salazar era dirigido a él, el profesional respondió: “La verdad no creo. Yo no me lo puse al saco. Estoy muy tranquilo”.

“Jorgito tiene agotamiento muscular, una tendinitis y una hernia en la columna”, cerró la presentadora, dando detalles de la lesión que lo podría dejar afuera del programa.