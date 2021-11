A cuatro años de la trágica muerte de Rocío Gancedo, el hermano rompió el silencio: "Mi mamá no lo supera"

A cuatro años del trágico suicidio de Rocío Gancedo, exparticipante de Gran Hermano, su hermano, Rodolfo Magallán, abrió su corazón y contó que su madre aún no puede asimilar su ausencia física.

"Yo la tengo presente todos los días... Te acostumbrás a no verla, dejás de llorar todos los días y la empezás a recordar con cosas lindas, con anécdotas. A mi mamá, en cambio, le cuesta. No está bien y la lleva como puede. Fue terrible para ella lo que pasó, no lo superó", contó, muy triste, en diálogo con Infobae.

En la misma línea, recordó uno de los momentos más tremendos: cuando le tuvo que contar a su hijita que su tía se había suicidado.

"Te acostumbrás a no verla, dejás de llorar todos los días y la empezás a recordar con cosas lindas" G-plus

"Tenía 3 años y no cayó pero cuando ve una estrella dice ‘ahí está la tía Ro’, tratamos de mantener su recuerdo vivo", sumó, muy dulce.

Y contó lo mal que la pasó ni bien se enteró de la trágica noticia: "Llegué a pesar 225 kilos, me dediqué a comer, a castigarme con eso y el psicólogo de mi hermana, Gervasio Diaz Castelli, me quiso ayudar. Me dijo ‘estás eligiendo el mismo camino de tu hermana pero de otra manera".

"Llegué a pesar 225 kilos, me dediqué a comer, a castigarme con eso y el psicólogo de mi hermana me quiso ayudar" G-plus

Acto seguido, contó que intentaron ayudar a Rocío pero que no lo lograron. Y que jamás pensó que "llegaría a tanto".

"La verdad es que no creía que las cosas podían llegar a tanto. Rocío era impulsiva y creo que no pensó". G-plus

"Ella pedía ayuda y yo hice lo mejor que pude. No quiso vivir conmigo. Siento impotencia porque si hubiese estado solo me quedo a vivir en el departamento con ella, pero tenía una nena chiquita, mi mujer, yo viviendo en Lomas del Mirador y ella en Palermo. La verdad es que no creía que las cosas podían llegar a tanto. Rocío era impulsiva y creo que no pensó. Lo que hizo fue un impulso", sentenció.