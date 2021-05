La palabra de Diego Brancatelli tras haber recibido el alta por covid: "Cuando me interné no sabía cómo terminaba la historia"

Después de haber estado internado durante una semana por una neumonía bilateral, producto de una complicación mientras atravesaba el covid, Diego Brancatelli recibió el alta y volvió a su casa con su familia.

"Recuperé bastante la voz. Es increíble, esto no tiene historias lineales ni repeticiones, se puede dar de una forma u otra. Empecé hace dos jueves y no la volví a ver a Cecilia (su pareja). La gran batalla es estar con ustedes y hablando, pero perdí todas las pequeñas batallas", expresó en diálogo con Paulo Vilouta en radio La Red.

Y especificó cuáles cree que eran esas pequeñas batallas que no pudo librar: "Primero deseaba no tener, después no tener síntomas, después fiebre, un día o dos y se fue. La pasé bien y después me hicieron tomografías, el pulmón estaba bien... Empecé con tos y con hipo”.

Entonces, contó que después de que Cecilia diera positivo él pensó que iba a recibir el alta pero su cuadro se complicó y tuvo que permanecer internado. "El domingo, diez días después, estaba con fiebre. El médico me hace una tomografía y me diagnostica pulmonía bilateral, hablando con Cecilia se decidió la internación y empezó la gran pesadilla, quería evitar el respirador y esa es la batalla que gané”, contó.

Y se despidió contando cómo será su recuperación de aquí en adelante. "Ahora tengo quince días de inyecciones por delante... Lo importante es estar bien de la cabeza, cuando me tuve que internar pensaba que no sabía cómo terminaba la historia, el miedo... Pensás en tu familia, en los nenes”, cerró, sincero.

¡Mucha fuerza!