La palabra de Dani La Chepi tras la preocupación que despertó entre sus seguidores por desaparecer de las redes: "Me empecé a sentir mal y el cuerpo me pidió que parara"

Luego de que varios seguidores notaran la ausencia de Dani La Chepi en las redes sociales y compartieran su preocupación al respecto, Ángel de Brito leyó un mensaje que le hizo llegar la influencer donde hablar del mal momento que está atravesando.

“Me preguntaron bastante por Dani, a todos nos preguntan, porque ella desapareció un poco de las redes. Hace poco estuvo con Fernando Dente (en el ciclo Noche al Dente) e hicieron un muy lindo programa”, comenzó diciendo el conductor de LAM en vivo.

“Le pregunté porque tengo buena onda y me dijo que estaba pasando un momento de estrés muy fuerte, que por eso había decidido desaparecer de las redes que es su trabajo. Ella sube contenido y, tanto eso como el teatro, son sus fuentes de ingreso”, agregó.

"Dani me dijo ‘me tomé unos días porque estoy liquidada. Me empecé a sentir mal y el cuerpo me pidió que parara, así que me estoy dando el tiempo para recuperarme con médicos, análisis". G-plus

Fue entonces que De Brito leyó el chat que compartió con la joven el 17 de mayo, poco más de una semana atrás: “Me dijo ‘me tomé unos días porque estoy liquidada. Me empecé a sentir mal y el cuerpo me pidió que parara, así que me estoy dando el tiempo para recuperarme con médicos, análisis”.

“Hay varios temas personales que me superaron la cabeza. Un alto quilombo que ya pasará”, agregó. Y cerró, con un profundo análisis: “Entonces, decidió correrse un poco de la exposición y el laburo para encontrar un poco de paz”.

"Hay varios temas personales que me superaron la cabeza. Un alto quilombo que ya pasará". G-plus

DANI LA CHEPI CONTÓ EL DESUBICADO COMENTARIO QUE LE HIZO UNA MUJER SOBRE SU HIJA DE 8 AÑOS

Dani la Chepi contó, en una entrevista con Es por Ahí, el desubicado comentario que le hizo una seguidora sobre su hija, Isa.

“Hace poco una seguidora, una señora mayor, me dijo ‘poné a dieta a esa nena que está gorda’, un espanto. Y cuando entro al perfil, porque a veces son falsos, vi que era una mamá y decis ‘qué tremendo’”, reveló la influencer.

Además, Dani la Chepi habló en diálogo con el programa de América sobre las críticas que recibe en torno a su cuerpo: “Yo tengo anorexia nerviosa”. Y cerró: “Todo el tiempo estoy recibiendo mensajes en los que me dicen ‘parecés un tero’, ‘si te sacás las tetas no se van a dar cuenta total si te das vuelta parece que estas de espalda’”.