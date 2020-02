El padre de Pablo Ventura asistió a la convocatoria por Fernando Báez Sosa: "Vengo a pedir justicia"

A un mes del crimen de Fernando Báez Sosa, a manos de un grupo de rugbiers que le dieron una golpiza hasta matarlo, los padres del joven, Graciela y Silvino, convocaron a la sociedad a que se reúna en el Congreso de la Nación para pedir justicia por su hijo y por el fin de la violencia.

En ese sensible marco, José María, el padre de Pablo Ventura, el joven de Zárate que fue inculpado por los imputados del asesinato de Fernando y fue sobreseído de responsabilidades, asistió a la masiva convocatoria y habló con TN. "Vengo para que se haga justicia por Fernando. Nosotros todavía no estamos bien, pero vengo a pedir justicia por Fernando y para hablar con sus papás", comenzó diciendo José María. Y continuó: "Mi hijo es una victima colateral muy chiquitita. Acá, el principal involucrado es Fernando, que esta bajo tierra".

Luego José María contó por qué Pablo no lo acompañó al Congreso, para pedir justicia por Fernando: "Mi hijo quería venir, pero yo le dije que no venga porque no lo quiero seguir exponiendo. Él hasta el sábado estaba bien, pero lo encontré llorando. Pablo no es de llorar. No lo vi bien".

Atento a las palabras de padre de Pablo, un notero le preguntó qué le quiere decir a los papás de Fernando. Y él contestó: "Que estoy a disposición de ellos, que me pongo en su logar. Que trato de ponerme en su lugar. Y que todo lo que pasó es muy triste… Espero que se haga un click, que nuestro pibes puedan salir y no terminen muertos por 10 asesinos".